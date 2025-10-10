«Сделаем то же самое»: Путин пригрозил зеркально ответить на ядерные испытания других стран

Россия готова симметрично ответить на проведение ядерных испытаний другими государствами. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

По его словам, специалистам известно о подобных планах в ряде стран. Некоторые государства не только рассматривают такую возможность, но и ведут непосредственную подготовку. Путин подчеркнул, что соответствующая реакция со стороны России последует незамедлительно.

«Кое-кто из специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания, и в некоторых странах об этом думают, насколько нам известно, даже готовят. Вот я сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое», — сказал Путин.

Также Путин назвал угрозы Зеленского нанести удары по российской столице «Томагавками» формой «понтажа». Таким образом он ответил на оговорку журналиста, который хотел назвать заявления главы киевского режима «шантажом». Путин подчеркнул, что в заявлениях главаря киевского режима также присутствует «понт».