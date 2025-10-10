Путин рассказал, что в мире идёт определённая гонка вооружений

В мире происходит определённая гонка вооружений. Свою точку изложил президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами по итогам визита в Таджикистан.

«Я думаю, что определённая гонка идет. Отбросит или нет — трудно сказать. Я не говорил, что в США готовятся провести ядерные испытания — в некоторых странах», — ответил он.

Помимо этого в ходе встречи Владимир Путин прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможной номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он назвал нелепым связывать награду с поставками оружия. Более того, данное высказывание говорит об уровне киевского режима.