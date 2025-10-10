Путин заявил, что угрозы Зеленского ударить по Москве являются «формой понтажа»
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского нанести удары по российской столице «Томагавками», назвав их «формой понтажа». Таким образом в шутливой форме глава государства ответил на оговорку журналиста, который хотел назвать заявления главы киевского режима «шантажом», но оговорился и обозвал их «понтажом».
«Вы не оговорились. И [формой] понтажа тоже. Понт здесь тоже присутствует», — сказал Путин.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томагавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.
