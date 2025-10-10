Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 13:05

Путин заявил, что угрозы Зеленского ударить по Москве являются «формой понтажа»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского нанести удары по российской столице «Томагавками», назвав их «формой понтажа». Таким образом в шутливой форме глава государства ответил на оговорку журналиста, который хотел назвать заявления главы киевского режима «шантажом», но оговорился и обозвал их «понтажом».

«Вы не оговорились. И [формой] понтажа тоже. Понт здесь тоже присутствует», — сказал Путин.

Путин заявил об усилении ПВО как ответ на возможные поставки «Томагавков» Киеву
Путин заявил об усилении ПВО как ответ на возможные поставки «Томагавков» Киеву

Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томагавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar