Путин заявил, что угрозы Зеленского ударить по Москве являются «формой понтажа»

Президент России Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского нанести удары по российской столице «Томагавками», назвав их «формой понтажа». Таким образом в шутливой форме глава государства ответил на оговорку журналиста, который хотел назвать заявления главы киевского режима «шантажом», но оговорился и обозвал их «понтажом».

«Вы не оговорились. И [формой] понтажа тоже. Понт здесь тоже присутствует», — сказал Путин.