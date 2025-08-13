Китайский эксперт считает, что российский «Буревестник» может изменить расклад сил

Китайский военный аналитик Сун Чжунпин полагает, что российская крылатая ракета «Буревестник» способна повлиять на глобальный баланс стратегических ядерных сил. Об этом пишет газета Global Times.

По словам эксперта, российская разработка является «уникальным оружием», так как использует ядерную энергию, что обеспечивает ракете практически бесконечную дальность. Он подчеркнул, что традиционно ядерные заряды размещаются на баллистических или крылатых ракетах с химическим двигателем.

«Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале», — отметил Чжунпин.