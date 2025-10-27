Россия и США
27 октября, 07:23

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил, что США и Россия «не играют в игры»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что РФ и Штаты «не играют в игры» Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолёта.

Отвечая на вопрос о новом российском оружии, американский лидер подчеркнул серьёзность взаимоотношений между двумя странами.

«У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Ей необязательно преодолевать 8000 миль. Они (Россия — прим. Life.ru) не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение относительно украинского конфликта, отметив, что Россия должна завершить боевые действия, которые, по его оценке, должны были продолжаться неделю, а не растянуться почти на четыре года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил значимость этого оружия для укрепления ядерного потенциала страны и распорядился классифицировать новую разработку. По информации СМИ, заявление Путина и испытания «Буревестника» вызвали озабоченность в Великобритании.

