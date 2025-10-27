NYT: Испытанием ракеты «Буревестник» Путин послал сигнал Западу

Успешное испытание «Буревестника» было для Запада «резким сигналом» от президента России Владимира Путина о военной мощи России. Об этом пишет газета The New York Times.

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», способную нести ядерный заряд, и готовится к её развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — говорится в сообщении издания.

Согласно статье, благодаря ядерному двигателю, эта ракета обладает значительно большей дальностью полёта по сравнению с другими данного класса.

Напомним, что президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», подчеркнув мощь российских ядерных сил и поручив определить классификацию данного оружия. Запуск «Буревестника» и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность в Великобритании.