Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 06:40

NYT: Испытанием ракеты «Буревестник» Путин послал сигнал Западу

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Успешное испытание «Буревестника» было для Запада «резким сигналом» от президента России Владимира Путина о военной мощи России. Об этом пишет газета The New York Times.

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», способную нести ядерный заряд, и готовится к её развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — говорится в сообщении издания.

Согласно статье, благодаря ядерному двигателю, эта ракета обладает значительно большей дальностью полёта по сравнению с другими данного класса.
Степашин напомнил о «Буревестнике» и усомнился, что против РФ применят Tomahawk
Степашин напомнил о «Буревестнике» и усомнился, что против РФ применят Tomahawk

Напомним, что президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», подчеркнув мощь российских ядерных сил и поручив определить классификацию данного оружия. Запуск «Буревестника» и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность в Великобритании.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • «Буревестник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar