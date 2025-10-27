Противники не рискнут применить американские крылатые ракеты Tomahawk для ударов по территории России. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Он напомнил о наличии у РФ современного вооружения, способного дать асимметричный ответ на подобные действия.

Степашин процитировал слова президента Владимира Путина о новейших разработках, включая ракету «Буревестник», подчеркнув сдерживающий потенциал российского оружия.

Напомним, как сообщил президент России Владимир Путин, испытания крылатой ракеты «Буревестник» успешно завершены. Глава государства отметил, что российские ядерные силы являются одними из самых мощных в мире. Также президент поручил определить класс, к которому будет отнесено это оружие. Запуск «Буревестника» и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьезную обеспокоенность в Великобритании.