Зеленский после отказа Трампа стал требовать «Томагавки» у Европы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский после отказа США предоставить Украине ракеты Tomahawk обратился с аналогичной просьбой к европейским странам. На саммите в Брюсселе он сообщил о переговорах с потенциальными поставщиками.
«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности, «Томагавки». Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — сказал Зеленский, выступая на заседании Европейского совета.
Зеленский подчеркнул, что президент России Владимир Путин должен ощутить на себе негативные последствия текущего конфликта. Он также выразил мнение, что усиление давления на Кремль может способствовать скорейшему урегулированию ситуации дипломатическим путём.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским развеял надежды Киева на передачу Tomahawk. По информации, полученной из источников в американских правительственных кругах, республиканец дал понять бывшему комику, что Украине не стоит ожидать скорых поставок ракет.
