21 октября, 09:42

WSJ узнала, что Трамп разрушил надежды Зеленского на Tomahawk

Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября разрушил надежду Киева на скорые поставки крылатых ракет Tomahawk. Об этом узнала газета Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать получения «Томагавков» в скором времени.

Зеленский уклонился от ответа на вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk

Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября отметил, что ракеты Tomahawk нужны и самим США, как и другое оружие, которое Штаты поставляют Украине на протяжении последних четырёх лет. Позже вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что Белый дом пока не принял решения о поставках крылатых ракет в Киев.

