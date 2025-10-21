WSJ узнала, что Трамп разрушил надежды Зеленского на Tomahawk

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября разрушил надежду Киева на скорые поставки крылатых ракет Tomahawk. Об этом узнала газета Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать получения «Томагавков» в скором времени.