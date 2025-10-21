WSJ узнала, что Трамп разрушил надежды Зеленского на Tomahawk
Обложка © ТАСС / АР / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября разрушил надежду Киева на скорые поставки крылатых ракет Tomahawk. Об этом узнала газета Wall Street Journal.
По данным американских чиновников, Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать получения «Томагавков» в скором времени.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября отметил, что ракеты Tomahawk нужны и самим США, как и другое оружие, которое Штаты поставляют Украине на протяжении последних четырёх лет. Позже вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что Белый дом пока не принял решения о поставках крылатых ракет в Киев.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.