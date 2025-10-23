Сектор Газа
Регион
22 октября, 22:42

Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что только Соединённые Штаты обладают знаниями и опытом, необходимыми для эффективного использования крылатых ракет Tomahawk. Об этом республиканец сообщил в ходе встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Хозяин Белого дома заявил, что США не намерены делиться технологиями и методиками применения данного вида вооружений с другими странами.

«Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок. А мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся учить других людей», — подчеркнул Трамп.

Медведев: Отказ США отправлять Tomahawk не станет концом накачки Киева оружием
Медведев: Отказ США отправлять Tomahawk не станет концом накачки Киева оружием

Ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп на встрече с главарём киевского режима Владимиром Зеленским развеял надежды Киева на скорую передачу крылатых ракет Tomahawk. По информации, полученной из источников в американских правительственных кругах, республиканец дал понять бывшему комику, что Украине не стоит ожидать скорых поставок «Томагавков».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

