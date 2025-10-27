Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 13:36

Военэксперт заявил, что ракеты «Буревестник» могут передать Армии России через год

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Запад «переваривает» успешные испытания российской ракеты «Буревестник». Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, отметивший, что Россия совершила технологический прорыв, запустив уникальный ядерный турбореактивный двигатель.

«Это межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем и фактически неограниченной дальностью полёта. В воздухе она может находиться практически бесконечно. В ходе испытаний она преодолела 14 тысяч километров за 15 часов», — отметил Дандыкин в разговоре с сайтом MK.ru.

Эксперт подчеркнул, что «Буревестник» может подходить к цели с любого направления, уклоняясь от ПВО и ПРО. Ракета способна менять траекторию полёта и следовать на малых высотах, что делает её малозаметной для радаров.

«Но и, конечно, «Буревестник» — это носитель ядерного оружия. Такой вот привет Западу. <...> Эта ракета способна поражать любые цели в любой точке мира. На мой взгляд, потребуется не так много времени, чтобы принять «Буревестник» на вооружение, около года», — добавил он.

Дандыкин считает, что «Буревестник» станет ключевым фактором сдерживания, способным долго находиться в заданной зоне патрулирования. Он сравнил его с подводным дроном «Посейдон», оснащённым ядерной энергоустановкой.

Дандыкин отметил, что на Западе восприняли испытания «Буревестника» со сдержанной тревогой, осознавая технологическое превосходство России в этой области. Ранее западные эксперты называли разработку такого оружия «фантастикой», но теперь убедились в его реальности.

Ракета-призрак с ядерным двигателем: почему «Буревестник» стал главным кошмаром Пентагона
Ракета-призрак с ядерным двигателем: почему «Буревестник» стал главным кошмаром Пентагона

Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию, что, по данным СМИ, вызвало обеспокоенность в Великобритании. Вскоре после этого глава США Дональд Трамп сообщил о присутствии американской атомной подводной лодки, которую он назвал «величайшей в мире», у российских берегов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • «Буревестник» (ракета)
  • Военная техника
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar