Военэксперт заявил, что ракеты «Буревестник» могут передать Армии России через год

Запад «переваривает» успешные испытания российской ракеты «Буревестник». Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, отметивший, что Россия совершила технологический прорыв, запустив уникальный ядерный турбореактивный двигатель.

«Это межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем и фактически неограниченной дальностью полёта. В воздухе она может находиться практически бесконечно. В ходе испытаний она преодолела 14 тысяч километров за 15 часов», — отметил Дандыкин в разговоре с сайтом MK.ru.

Эксперт подчеркнул, что «Буревестник» может подходить к цели с любого направления, уклоняясь от ПВО и ПРО. Ракета способна менять траекторию полёта и следовать на малых высотах, что делает её малозаметной для радаров.

«Но и, конечно, «Буревестник» — это носитель ядерного оружия. Такой вот привет Западу. <...> Эта ракета способна поражать любые цели в любой точке мира. На мой взгляд, потребуется не так много времени, чтобы принять «Буревестник» на вооружение, около года», — добавил он.

Дандыкин считает, что «Буревестник» станет ключевым фактором сдерживания, способным долго находиться в заданной зоне патрулирования. Он сравнил его с подводным дроном «Посейдон», оснащённым ядерной энергоустановкой.

Дандыкин отметил, что на Западе восприняли испытания «Буревестника» со сдержанной тревогой, осознавая технологическое превосходство России в этой области. Ранее западные эксперты называли разработку такого оружия «фантастикой», но теперь убедились в его реальности.