Согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную решимость добиться военной победы в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США.

В закрытом докладе, представленном членам Конгресса Соединённых Штатов, указывается, что российский лидер занял максимально твёрдую позицию за весь период противостояния. Американские спецслужбы отмечают полное отсутствие признаков готовности Москвы к каким-либо компромиссам по украинскому вопросу, несмотря на попытки администрации Дональда Трампа выступить в роли посредника на переговорах.

«Путин сейчас занимает более твёрдую позицию, чем когда-либо», — заявил американский чиновник.

Как подчёркивают источники телеканала, текущая оценка ситуации полностью соответствует позиции западных разведывательных служб, сформировавшейся ещё в начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Собеседники издания единодушно подтвердили, что Владимир Путин в настоящее время занимает наиболее бескомпромиссную позицию за весь период конфликта.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов, раскрыл стратегическую задачу российских военнослужащих. Он подчеркнул, что действия по освобождению территорий в зоне СВО предпринимаются с целью создания для России более благоприятных условий на будущих переговорах по мирному урегулированию.