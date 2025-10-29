Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал о главной задаче, которая стоит перед российскими военнослужащими. Во время общения с ТАСС он подчеркнул, что ВС РФ освобождают территории в зоне СВО, чтобы обеспечить для России более выгодную позицию на переговорах по урегулированию конфликта.

«Наша задача — сделать всё для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать всё для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», — заявил Алаудинов.

Ранее Апты Алаудинов рассказал, что жители Украины активно сотрудничают с Российской армией, передавая координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) для последующих ударов. По его словам, такое взаимодействие помогает «освобождать украинское население от оков ТЦК». По этой информации Вооружёггые силы Российской Федерации наносят поражение противнику.