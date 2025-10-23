Россия не стремится к военному конфликту и выступает за мирное сосуществование, что должны осознать граждане Соединённых Штатов. Таковую позицию озвучил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвящённой итогам медиафорума «Неделя с Ларри Джонсоном в Москве».

Генерал-лейтенант подчеркнул, что текущее противостояние представляет собой прокси-войну, где против России фактически действует весь блок НАТО. Он акцентировал, что страна, обладающая одной шестой частью суши, не заинтересована в чужой территории. Российский командир пояснил, что военные действия являются вынужденной мерой защиты национальных интересов.

«Мы хотим мира, чтобы дети ходили в школу в мире. Конечно, мы бы хотели, чтобы вы тоже хотели того же самого. <...> Мы друг к другу должны ездить только в гости — это очень важно», — сказал Алаудинов.

Ранее сообщалось, что население Европы систематически готовят к столкновению с Россией. Жители стран Европейского союза подвергаются масштабной пропаганде, которая формирует восприятие России как неизбежной угрозы.