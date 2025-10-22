Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт, ранее угрожавший перерасти в третью мировую войну, будет урегулирован благодаря обоюдной готовности президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского к диалогу. По его словам, российский лидер и бывший комик хотят завершения конфликта на Украине.

«Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится», — сообщил республиканец журналистам в Белом доме.

Президент США добавил, что украинский конфликт не влияет на Соединённые Штаты — он происходит за океаном и без участия американской армии. По его словам, противостояние вышло из-под контроля, однако ситуация изменилась с его победой на выборах президента.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече с Путиным в Будапеште. Американский лидер сообщил, что решение о встрече с президентом России пока не принято. Саммит может как состояться, так и быть отменён. По словам хозяина Белого дома, через два дня станет известно, что будет дальше..