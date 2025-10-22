Сектор Газа
21 октября, 21:22

Дмитриев сообщил, что подготовка к саммиту России и США в Будапеште продолжается

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту России и Соединённых Штатов продолжается. Соответствующее сообщение он разместил у себя на странице в социальной сети X.

«СМИ искажают информацию о «ближайшем будущем», чтобы помешать проведению предстоящего саммита. Подготовка продолжается», — говорится в сообщении.

В США заявили об отсутствии необходимости во встрече Лаврова и Рубио
Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, который состоялся накануне, и якобы оказался неудачным. Авторы материала The Telegraph предполагают, что в ходе беседы глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что Россия не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Виталий Приходько
