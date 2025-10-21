Саммит Путина и Трампа отменили после разговора Лаврова и Рубио, пишут СМИ

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом говорится в публикации издания The Telegraph.

Как утверждают источники газеты, контакт Лаврова и Рубио, который состоялся накануне, якобы оказался неудачным. Авторы материала предполагают, что в ходе телефонного разговора глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что РФ не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.