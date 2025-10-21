Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 20:53

Саммит Путина и Трампа отменили после разговора Лаврова и Рубио, пишут СМИ

Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом говорится в публикации издания The Telegraph.

Как утверждают источники газеты, контакт Лаврова и Рубио, который состоялся накануне, якобы оказался неудачным. Авторы материала предполагают, что в ходе телефонного разговора глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что РФ не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Подготовка к встрече Путина и Трампа в Будапеште приостановлена, сообщают СМИ
Ранее в США сообщили, что нет необходимости в дополнительной очной встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, так как их предыдущий разговор был продуктивным. Как утверждает журналист Барак Давид, у президента США Дональда Трампа нет планов по проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Сергей Лавров
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
