Саммит Путина и Трампа отменили после разговора Лаврова и Рубио, пишут СМИ
Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом говорится в публикации издания The Telegraph.
Как утверждают источники газеты, контакт Лаврова и Рубио, который состоялся накануне, якобы оказался неудачным. Авторы материала предполагают, что в ходе телефонного разговора глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что РФ не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.
Ранее в США сообщили, что нет необходимости в дополнительной очной встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, так как их предыдущий разговор был продуктивным. Как утверждает журналист Барак Давид, у президента США Дональда Трампа нет планов по проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
