Регион
21 октября, 15:24

Подготовка к встрече Путина и Трампа в Будапеште приостановлена, сообщают СМИ

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приостановлена, хотя переговоры министров иностранных дел двух стран прошли успешно. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште в данный момент на паузе», — написал корреспондент NBC Гарретт Хааке в соцсети X, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам Хааке, вчерашний телефонный диалог между госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был «продуктивным». Тем не менее Трамп полагает, что ни одна из сторон пока не достигла необходимого уровня готовности для продвижения переговоров.
Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались конкретные шаги по выполнению договорённостей, достигнутых лидерами России и США 16 октября. Однако запланированная на эту неделю личная встреча глав внешнеполитических ведомств была официально отложена и не состоится в намеченные сроки.

