Ожидаемая встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределённое время

Ожидавшиеся на этой неделе переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио не состоятся в запланированные сроки. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома, встреча официально отложена.

Представитель американской администрации подтвердил информацию о переносе переговоров, однако конкретные причины такого решения не уточняются. По данным одного из источников телеканала, ключевой проблемой стали расходящиеся ожидания сторон относительно возможных путей завершения украинского конфликта.

При этом издание указывает, что Рубио может снова созвониться с Лавровым на этой неделе, чтобы обсудить возможную встречу Путина и Трампа.