Reuters назвало возможную дату встречи Лаврова и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров может встретиться с американским госсекретарём Марко Рубио в четверг, 23 октября. Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники.

Как отмечается в сообщении, на встрече американских официальных лиц в пятницу стало известно, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в следующий четверг. Ранее помощник президента России заявил, что госсекретарь США и министр иностранных дел РФ проведут переговоры в ближайшие дни для подготовки к саммиту, говорится в публикации.

На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Решение они приняли во время телефонного разговора, который длился больше двух часов. Подготовку саммита поручили министру иностранных дел России Сергею Лаврову и государственному секретарю США Марко Рубио.