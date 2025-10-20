Сектор Газа
20 октября, 12:02

В МИД анонсировали скорый разговор Лаврова и Рубио

Обложка © ТАСС / FAZRY ISMAIL / ЕРА

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря состоится в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Он приближается», — сказал Рябков на брифинге.

Также замглавы МИД РФ отметил, что пока нет понимания о том, где может пройти встреча Лаврова и Рубио. Данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения.

Ранее сообщалось, что российско-американский саммит состоится в Будапеште в формате двойных переговоров. Владимир Зеленский туда не приглашён, однако он будет «на связи». Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в Венгрии в ходе телефонной беседы, продлившейся более двух часов. Подготовить встречу поручено министру иностранных дел РФ Лаврову и главе Госдепа Рубио.

«НАТО встанет на уши»: Генерал Попов рассказал, что Путина в Будапешт сопроводят Су-35
«НАТО встанет на уши»: Генерал Попов рассказал, что Путина в Будапешт сопроводят Су-35

