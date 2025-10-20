В МИД анонсировали скорый разговор Лаврова и Рубио

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря состоится в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Он приближается», — сказал Рябков на брифинге.

Также замглавы МИД РФ отметил, что пока нет понимания о том, где может пройти встреча Лаврова и Рубио. Данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения.