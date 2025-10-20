В МИД анонсировали скорый разговор Лаврова и Рубио
Обложка © ТАСС / FAZRY ISMAIL / ЕРА
Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря состоится в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Он приближается», — сказал Рябков на брифинге.
Также замглавы МИД РФ отметил, что пока нет понимания о том, где может пройти встреча Лаврова и Рубио. Данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения.
Ранее сообщалось, что российско-американский саммит состоится в Будапеште в формате двойных переговоров. Владимир Зеленский туда не приглашён, однако он будет «на связи». Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в Венгрии в ходе телефонной беседы, продлившейся более двух часов. Подготовить встречу поручено министру иностранных дел РФ Лаврову и главе Госдепа Рубио.
