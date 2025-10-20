Без паузы и колебаний: Лавров дал обещание, которое растрогало Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров произвёл сильное впечатление на китайцев своим откровенным ответом о союзнических отношениях России и КНР. Как сообщает издание Sohu, министр неожиданно дал Пекину обещание, которое назвали символом доверия между странами.

Во время беседы с журналистами дипломата спросили, возможен ли союз Москвы и Вашингтона против Китая. Лавров ответил мгновенно, не задумываясь: Россия не будет объединяться ни с одной страной против третьих, тем более против Китая.

Китайские журналисты отметили, что это заявление прозвучало как личная гарантия того, что Москва не предаст Пекин. По словам автора материала, слова российского министра «произвели сильное впечатление на китайский народ и укрепили уверенность в искренности российской позиции».

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров рассказал о планах США «законопатить» конфликт на Украине. По словам министра, американский спецпосланник Кит Келлог предлагает не решать кризис, а просто заморозить его, чтобы потом «умыть руки». Глава российской дипломатии подчеркнул, что такая позиция лишь затягивает урегулирование и даёт Штатам повод снова вмешаться, когда им это будет выгодно.