«Ребята хорохорятся»: Лавров раскритиковал генсека НАТО и его коллег за слова о России

Он также назвал провокационными слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Китай может заставить Россию выступить против альянса. По мнению главы российского МИД, западные политики систематически делают подобные заявления, не соответствующие реальности.

Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, то Вашингтон вместе с союзниками предпримет дополнительные меры против России. По его словам, при отсутствии перспектив мирного урегулирования в краткосрочной перспективе, Штаты возложат на Москву издержки за продолжающуюся агрессию.