«Ребята хорохорятся»: Лавров раскритиковал генсека НАТО и его коллег за слова о России
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления политиков из стран Североатлантического альянса хвастливыми и показными. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Коммерсант».
Министр прокомментировал недавнее высказывание бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о возможном уничтожении России в случае конфликта.
«Ребята очень активно хорохорятся», — сказал Лавров.
Он также назвал провокационными слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Китай может заставить Россию выступить против альянса. По мнению главы российского МИД, западные политики систематически делают подобные заявления, не соответствующие реальности.
Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, то Вашингтон вместе с союзниками предпримет дополнительные меры против России. По его словам, при отсутствии перспектив мирного урегулирования в краткосрочной перспективе, Штаты возложат на Москву издержки за продолжающуюся агрессию.
