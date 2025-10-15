«Только не мы»: В США заявили о крахе единства НАТО из-за риска войны с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic
Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что единство НАТО ослабевает из-за опасений перед эскалацией конфликта с Россией. По его словам, многие европейские страны не хотят втягиваться в полномасштабную войну с Москвой.
«Словакия, Чехия и Венгрия уже заявили: «только не мы», — подчеркнул Дэвис в соцсети X.
Даже сильная в военном плане Польша не желает рисковать своим экономическим ростом. По мнению Дэвиса, ведущие европейские державы, такие как Франция, Германия и Великобритания, сосредоточены на внутренних проблемах и не стремятся к конфронтации с Россией. Эксперт также считает, что единство НАТО оказалось под вопросом из-за существующих разногласий.
Российская сторона, в свою очередь, отрицает наличие агрессивных намерений, но предупреждает о последствиях действий, угрожающих её интересам. Москва заявляет о готовности к равноправному диалогу и призывает Запад прекратить наращивание военной мощи в регионе.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о существенном наращивании военных сил НАТО на восточных рубежах. По его словам, на последних учениях альянса были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.
Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.