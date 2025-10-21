Сектор Газа
21 октября, 11:41

Лавров обвинил CNN в искажении информации о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Обложка © kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил американский телеканал CNN за недостоверную информацию о возможном переносе встречи с американским госсекретарём Марко Рубио. По его словам, данная встреча является важным шагом в подготовке переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Как считает Лавров, западные СМИ некорректно освещают этот процесс.

«Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает CNN, встреча Путина и Трампа может быть отложена после вчерашнего нашего разговора с Марко Рубио... Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славится, они вообще склонны не к серьёзной аналитической работе», — заявил глава российского МИД пресс-конференции по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.

Лавров подтвердил, что Россия сохраняет свою прежнюю позицию, основанную на взаимопонимании, достигнутом в ходе переговоров Путина и Трампа на Аляске. Министр отметил, что это взаимопонимание строится на согласии сторон о приоритете достижения «крепкого долгосрочного устойчивого мира» над простым прекращением огня, которое, как подчеркнул Лавров, неэффективно.

Ранее Лавров сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с Марко Рубио было достигнуто соглашение о продолжении контактов. Он отметил, что такие переговоры помогут лучше понять текущую ситуацию и выработать дальнейшие шаги для продвижения в нужном направлении.

