Лавров и Рубио договорились не прерывать телефонные консультации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с госсекретарём США Марко Рубио было достигнуто соглашение о продолжении контактов. Он отметил, что такие переговоры помогут лучше понять текущую ситуацию и выработать дальнейшие шаги для продвижения в нужном направлении.
«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — заявил глава российского МИД пресс-конференции по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.
Министр также подчеркнул, что разговор с Рубио был проведён в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, главной целью этих контактов является реализация соглашений, подписанных на Аляске, а также продолжение конструктивных обсуждений, начатых в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран.
Ранее сообщалось, что Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Обсуждались возможные конкретные шаги в интересах реализации договорённостей, достигнутых в ходе телефонных переговоров президентов России и США 16 октября. При этом ожидавшиеся на этой неделе переговоры Лаврова и Рубио в запланированные сроки не состоятся. Встреча была официально отложена.
