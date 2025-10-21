Лавров и Рубио договорились не прерывать телефонные консультации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора с госсекретарём США Марко Рубио было достигнуто соглашение о продолжении контактов. Он отметил, что такие переговоры помогут лучше понять текущую ситуацию и выработать дальнейшие шаги для продвижения в нужном направлении.

«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — заявил глава российского МИД пресс-конференции по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.

Министр также подчеркнул, что разговор с Рубио был проведён в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, главной целью этих контактов является реализация соглашений, подписанных на Аляске, а также продолжение конструктивных обсуждений, начатых в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран.