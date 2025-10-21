В Кремле ответили на вопрос о дате и теме переговоров Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию CNN о возможном переносе встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что говорить об отсрочке саммита некорректно, поскольку конкретные сроки его проведения изначально не были зафиксированы.

Он пояснил, что хотя у лидеров есть общее понимание о необходимости проведения саммита, ни американская, ни российская сторона не называли точных дат. По словам представителя Кремля, подготовка к встрече такого высокого уровня требует значительного времени, что также объясняет отсутствие жесткого графика.

Кроме того, пресс-секретарь президента затронул вопрос обсуждения возможных тем и предложений для саммита. Он отметил, что озвучивание российской позиции в публичном пространстве, или, как он выразился, «в мегафонном режиме», недопустимо. Песков считает, что подобный подход наносит ущерб переговорному процессу, который должен проходить в достаточно конфиденциальном режиме, чтобы обеспечить его результативность.