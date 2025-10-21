Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 08:45

Политик раскрыл, что устроит Зеленский перед встречей Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава украинского режима Владимир Зеленский может получить указания сорвать мирный процесс перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом в соцсети Х сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью», — написал он.

Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште
Ранее сообщалось, что Зеленский будет критиковать каждое возможное место проведения саммита России и США, где может состояться конструктивный диалог, так как в целом он якобы против разрешения конфликта и продолжает манипулировать условиями. Венгрия демонстрирует сбалансированный и осторожный подход к украинскому вопросу и не проявляет русофобии, в отличие от ряда других стран ЕС.

Милена Скрипальщикова
