В Госдуме объяснили, почему Зеленскому для переговоров не подходит Будапешт. Как и любой другой город
Депутат Белик: Зеленский будет критиковать каждое место саммита России и США
Владимир Зеленский будет критиковать каждое место саммита России и США, где может состояться конструктивный диалог, поскольку он в принципе против разрешения конфликта, так что он продолжает манипулировать условиями. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«Стоит отметить, что Венгрия проявляет сбалансированный и осторожный подход к теме украинского конфликта и не привержена русофобии, чего не скажешь о других представителях ЕС. Возможно, Зеленский опасается, что условия, созданные в Будапеште для встречи лидеров России и США, будут складываться не в пользу Украины», — отметил Белик.
Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, по итогу которого принято решение об очной встрече политиков в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор города отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа значительно повысит шансы на достижение мира на Украине.
