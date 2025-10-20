Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 октября, 09:25

В Госдуме объяснили, почему Зеленскому для переговоров не подходит Будапешт. Как и любой другой город

Депутат Белик: Зеленский будет критиковать каждое место саммита России и США

Обложка © Gettyimages / Thierry Monasse

Владимир Зеленский будет критиковать каждое место саммита России и США, где может состояться конструктивный диалог, поскольку он в принципе против разрешения конфликта, так что он продолжает манипулировать условиями. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Стоит отметить, что Венгрия проявляет сбалансированный и осторожный подход к теме украинского конфликта и не привержена русофобии, чего не скажешь о других представителях ЕС. Возможно, Зеленский опасается, что условия, созданные в Будапеште для встречи лидеров России и США, будут складываться не в пользу Украины», — отметил Белик.

Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште

Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, по итогу которого принято решение об очной встрече политиков в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор города отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа значительно повысит шансы на достижение мира на Украине.

Маршрут президента: МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта

