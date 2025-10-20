Владимир Зеленский будет критиковать каждое место саммита России и США, где может состояться конструктивный диалог, поскольку он в принципе против разрешения конфликта, так что он продолжает манипулировать условиями. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Стоит отметить, что Венгрия проявляет сбалансированный и осторожный подход к теме украинского конфликта и не привержена русофобии, чего не скажешь о других представителях ЕС. Возможно, Зеленский опасается, что условия, созданные в Будапеште для встречи лидеров России и США, будут складываться не в пользу Украины», — отметил Белик.