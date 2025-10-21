Лидеры ЕС и Зеленский хотят участвовать в возможной встрече Путина и Трампа

Ряд лидеров государств Европейского союза намерены добиваться участия в планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно публикации, европейские лидеры будут лоббировать не только своё присутствие на переговорах, но и участие в них экс-комика Владимира Зеленского.

«Европейцы больше всего опасаются, что Трамп снова примет сторону Путина при определении условий мира и будет давить на Зеленского, чтобы тот согласился на российские условия – возможно, ценой уступки значительных территорий на востоке страны», — утверждает Politico.

По сведениям издания, позиция ЕС заключается в том, чтобы Зеленский был представлен на всех возможных переговорах по урегулированию. Неназванный собеседник издания также подчеркнул, что страны Евросоюза категорически против любых территориальных уступок Украины в пользу России. В случае такого развития событий Эстония, Латвия и Литва могут впасть в панику, что спровоцирует новый виток массового перевооружения в ряде европейских государств.

Напомним, что 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, результатом которых стало запланированное личное рандеву в Будапеште. На следующий день, 17 октября, Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Американский президент настаивал на заключении Украиной мирного соглашения с Россией, однако Зеленский отклонил это предложение, запросив взамен поставки американских ракет «Томагавк».