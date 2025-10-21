Ни одно европейское государство не вправе запретить пролёт самолёта президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Такое заявление в беседе с журналистами ИА Regnum сделал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Специалист пояснил, что все полёты над Европой координируются единой службой «Евроконтроль» из Брюсселя, где регистрируются все воздушные суда. По его словам, санкционные режимы не могут быть препятствием для выполнения рейсов глав государств.

«И не имеет никакого значения, есть ли ограничения, есть ли санкции, когда идут заявки на пролёт президентского самолёта, так как на него такие ограничения не распространяются», — сообщил пилот.

Эксперт подчеркнул, что подобные полёты всегда находятся под пристальным контролем со стороны российских систем, а вооружённые силы страны приведены в состояние боевой готовности на время перелёта. Он добавил, что президентский борт уже совершал подобные визиты в Объединённые Арабские Эмираты и Сирию, где также сопровождался.

Пилот отметил, что заявления о возможных запретах исходят от лиц, не имеющих отношения к реальному принятию решений, и используются для создания напряжённости. По его мнению, на официальном уровне правительства иностранных государств отдают себе отчёт в последствиях конфликта с Россией.