У Трампа нет никаких планов по встрече с Путиным в ближайшее время

В настоящее время у президента США Дональда Трампа нет планов по проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Axios Барак Давид со ссылкой на представителя Белого дома.

«Встреча президента Трампа с президентом Путиным в ближайшем будущем не планируется», — написал он в соцсети Х.

Источник журналиста также сообщает, что глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор, который был охарактеризован как продуктивный.

До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, сообщил, что подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена. Американский лидер полагает, что ни одна из сторон пока не достигла необходимого уровня готовности для продвижения переговоров.