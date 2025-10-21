Сектор Газа
21 октября, 15:54

У Трампа нет никаких планов по встрече с Путиным в ближайшее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В настоящее время у президента США Дональда Трампа нет планов по проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Axios Барак Давид со ссылкой на представителя Белого дома.

«Встреча президента Трампа с президентом Путиным в ближайшем будущем не планируется», — написал он в соцсети Х.

Источник журналиста также сообщает, что глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор, который был охарактеризован как продуктивный.

До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, сообщил, что подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена. Американский лидер полагает, что ни одна из сторон пока не достигла необходимого уровня готовности для продвижения переговоров.

Трамп потребовал от Зеленского уступок России ради окончания войны
Наталья Демьянова
