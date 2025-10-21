Сектор Газа
21 октября, 17:27

В США заявили об отсутствии необходимости во встрече Лаврова и Рубио

Обложка © Life.ru, ©  Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

В США заявили, что нет необходимости в дополнительной очной встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, так как их предыдущий разговор был продуктивным. Об этом пишет Axios.

«Разговор Рубио и Лаврова был продуктивным. Поэтому в дополнительной личной встрече госсекретаря и министра иностранных дел нет необходимости», — написал на своей странице в X журналист издания Барак Равид.

Напомним, что Лавров и Рубио провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались конкретные шаги по выполнению договорённостей, достигнутых лидерами России и США 16 октября. Однако запланированная на эту неделю личная встреча глав внешнеполитических ведомств была официально отложена и не состоится в намеченные сроки.

Полина Никифорова
