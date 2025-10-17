Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 02:14

Европейцев готовят к вооружённому конфликту с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В Европе проводится систематическая подготовка населения к столкновению с Россией. Об этом рассказала газете «Известия» глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По её словам, жители стран ЕС подвергаются масштабной пропаганде, которая формирует восприятие России как неизбежной угрозы. Жданова подчеркнула, что подобная информационная кампания носит целенаправленный характер и отражается в доктринальных и стратегических материалах НАТО и Евросоюза.

Фицо: Словакия не поддержит санкции против России без решения проблем экономики
Фицо: Словакия не поддержит санкции против России без решения проблем экономики

Ранее сербский президент Александр Вучич оценил текущую ситуацию на международной арене словами «все готовятся к войне». По его мнению, вопрос заключается лишь в том, кто какую сторону выберет. При этом глава Сербии заявил, что Белград хотел бы избежать участия в военных конфликтах.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar