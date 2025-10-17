В Европе проводится систематическая подготовка населения к столкновению с Россией. Об этом рассказала газете «Известия» глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По её словам, жители стран ЕС подвергаются масштабной пропаганде, которая формирует восприятие России как неизбежной угрозы. Жданова подчеркнула, что подобная информационная кампания носит целенаправленный характер и отражается в доктринальных и стратегических материалах НАТО и Евросоюза.

Ранее сербский президент Александр Вучич оценил текущую ситуацию на международной арене словами «все готовятся к войне». По его мнению, вопрос заключается лишь в том, кто какую сторону выберет. При этом глава Сербии заявил, что Белград хотел бы избежать участия в военных конфликтах.