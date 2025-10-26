Если президент США Дональд Трамп прекратит военную поддержку Киева, то сможет заставить главу украинского режима Владимира Зеленского пойти на уступки. Об это сообщило издание American Thinker. Отказ от поставок современного оружия способен изменить ход конфликта.

«Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны может оказаться передача Путину всего Донбасса», — отмечает издание.

Прекращение поставок вооружений, включая ракеты Tomahawk, может вынудить Киев принять условия урегулирования, устраивающие Москву. Авторы публикации утверждают, что президент США способен реализовать это решение, даже если для этого потребуется сократить финансирование НАТО. По их мнению, элементарного отказа от передачи вооружений достаточно, чтобы навязать Зеленскому мирный сценарий и «заставить альянс смириться с реальностью».

Ранее сообщалось, что после того как США отказались передать Украине ракеты Tomahawk, Владимир Зеленский начал искать поддержку в Европе. На саммите в Брюсселе глава украинского режима заявил, что Киев уже ведёт переговоры с рядом стран, обладающих дальнобойными вооружениями. По словам Зеленского, такие ракеты есть не только у Вашингтона, но и у некоторых европейских государств, которые, по его надежде, смогут помочь Украине.