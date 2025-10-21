Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта проходили в крайне напряжённой атмосфере. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на неназванного украинского чиновника, знакомого с ходом обсуждения.

«Переговоры с Трампом прошли напряжённо и тяжело», — говорится в сообщении.

По словам источника, дипломатические усилия по достижению мирного соглашения сознательно затягивались, а стороны длительное время избегали прямого обсуждения ключевых вопросов. Чиновник подтвердил, что американский президент оказывал давление на экс-комика, призывая его пойти на территориальные уступки России для скорейшего завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Зеленского в непростое положение, когда поддержал позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Тем самым, что устроил ему засаду, объявив, что российско-американский саммит пройдёт в Венгрии.