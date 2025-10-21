Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 18:42

«Напряжённо и тяжело»: СМИ раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским

Обложка © Alex Brandon /AP/TASS

Обложка © Alex Brandon /AP/TASS

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским по урегулированию украинского конфликта проходили в крайне напряжённой атмосфере. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на неназванного украинского чиновника, знакомого с ходом обсуждения.

«Переговоры с Трампом прошли напряжённо и тяжело», — говорится в сообщении.

По словам источника, дипломатические усилия по достижению мирного соглашения сознательно затягивались, а стороны длительное время избегали прямого обсуждения ключевых вопросов. Чиновник подтвердил, что американский президент оказывал давление на экс-комика, призывая его пойти на территориальные уступки России для скорейшего завершения конфликта.

Политолог объяснил, как разворот Трампа к Москве ознаменовал конец поддержки Киева
Политолог объяснил, как разворот Трампа к Москве ознаменовал конец поддержки Киева

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Зеленского в непростое положение, когда поддержал позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Тем самым, что устроил ему засаду, объявив, что российско-американский саммит пройдёт в Венгрии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar