«Устроил засаду»: В США рассказали, как Трамп унизил Зеленского

Дональд Трамп, поддержав позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу, поставил Владимира Зеленского в непростое положение. По мнению издания Foreign Policy (FP), готовность американского лидера провести саммит с Россией в Венгрии свидетельствует о возможном пересмотре его внешнеполитической стратегии.

«В прошлую пятницу он устроил засаду Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита Россия — США, как ни странно, в Венгрии», — указано в статье.