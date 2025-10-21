Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 16:08

«Устроил засаду»: В США рассказали, как Трамп унизил Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дональд Трамп, поддержав позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу, поставил Владимира Зеленского в непростое положение. По мнению издания Foreign Policy (FP), готовность американского лидера провести саммит с Россией в Венгрии свидетельствует о возможном пересмотре его внешнеполитической стратегии.

«В прошлую пятницу он устроил засаду Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита Россия — США, как ни странно, в Венгрии», — указано в статье.

Зеленский и лидеры ЕС поддержали Трампа и потребовали «заморозки» конфликта
Зеленский и лидеры ЕС поддержали Трампа и потребовали «заморозки» конфликта

На встрече 17 октября с Зеленским Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и другое вооружение, передаваемое Украине в последние четыре года, нужны и самим США. Трамп также подчеркнул, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий, а не достижение конкретных территориальных результатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar