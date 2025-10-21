«Устроил засаду»: В США рассказали, как Трамп унизил Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Дональд Трамп, поддержав позицию президента России Владимира Путина по украинскому вопросу, поставил Владимира Зеленского в непростое положение. По мнению издания Foreign Policy (FP), готовность американского лидера провести саммит с Россией в Венгрии свидетельствует о возможном пересмотре его внешнеполитической стратегии.
«В прошлую пятницу он устроил засаду Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита Россия — США, как ни странно, в Венгрии», — указано в статье.
На встрече 17 октября с Зеленским Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и другое вооружение, передаваемое Украине в последние четыре года, нужны и самим США. Трамп также подчеркнул, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий, а не достижение конкретных территориальных результатов.
