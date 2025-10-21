WSJ: Трамп назвал прекращение конфликта на Украине своим главным приоритетом

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с экс-комиком Владимиром Зеленским заявил, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий, а не достижение конкретных результатов по территориальным вопросам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников.

«Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу территорий», — пишет издание.

Собеседники издания отметили, что американский лидер вёл себя резко и демонстрировал разочарование, вплоть до отказа изучать привезённые украинской делегацией карты поля боя.

По информации источников, Трамп также сообщил Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на получение дальнобойных ракет Tomahawk в обозримом будущем. Два американских чиновника подтвердили, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Белом доме, где Трамп чётко обозначил свою позицию относительно ограничений в поставках вооружений.