21 октября, 10:09

WSJ: Трамп назвал прекращение конфликта на Украине своим главным приоритетом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с экс-комиком Владимиром Зеленским заявил, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий, а не достижение конкретных результатов по территориальным вопросам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников.

«Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу территорий», — пишет издание.

Собеседники издания отметили, что американский лидер вёл себя резко и демонстрировал разочарование, вплоть до отказа изучать привезённые украинской делегацией карты поля боя.

По информации источников, Трамп также сообщил Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на получение дальнобойных ракет Tomahawk в обозримом будущем. Два американских чиновника подтвердили, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Белом доме, где Трамп чётко обозначил свою позицию относительно ограничений в поставках вооружений.

Напомним, что на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп подчеркнул, что ракеты Tomahawk, как и другое вооружение, поставляемое США Украине в течение последних четырёх лет, необходимы и самим Соединённым Штатам. Позднее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Белый дом ещё не определился с поставками крылатых ракет Киеву.

