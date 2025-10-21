Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 09:53

Зеленский и лидеры ЕС поддержали Трампа и потребовали «заморозки» конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Лидеры стран Европы и Владимир Зеленский выпустили совместное заявление, в котором выразили согласие с позицией президента США Дональда Трампа относительно «заморозки» украинского конфликта. В тексте, опубликованном на сайте правительства Великобритании, подчёркивается, что все подписавшиеся нацелены на установление справедливого и прочного мира для Украины.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий и о том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой», — указано в заявлении.

Лидеры Европы также выразили готовность усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность. В числе предложений — использование замороженных суверенных активов России для обеспечения необходимых ресурсов для Украины.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп предложил России и Украине остановить боевые действия на текущей линии фронта и вернуться к переговорам позже. Тогда он заявил, что не обсуждал Донбасс с Владимиром Путиным, но считает «заморозку конфликта» лучшим решением.

