Зеленский поставил условие о заморозке линии фронта перед переговорами с Россией

Владимир Зеленский заявил о необходимости фиксации текущей линии фронта как условия для начала мирных переговоров. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путём, нам нужно оставаться там, где мы есть», — сказал он.

Зеленский также выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп способен добиться завершения конфликта, добавив, что это возможно «с Божьей помощью». Таким образом, экс-комик опять обозначил территориальный статус-кво в качестве базового условия для запуска дипломатического процесса урегулирования.