19 октября, 18:21

Зеленский поставил условие о заморозке линии фронта перед переговорами с Россией

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Владимир Зеленский заявил о необходимости фиксации текущей линии фронта как условия для начала мирных переговоров. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путём, нам нужно оставаться там, где мы есть», — сказал он.

Зеленский также выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп способен добиться завершения конфликта, добавив, что это возможно «с Божьей помощью». Таким образом, экс-комик опять обозначил территориальный статус-кво в качестве базового условия для запуска дипломатического процесса урегулирования.

Напомним, в ходе встречи с Зеленским 17 октября Дональд Трамп потребовал от Украины перейти к переговорам с Россией, отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. Во время беседы президент США подшутил над гостем, спросив его мнение о совместном российско-американском проекте тоннеля под Беринговым проливом. Несмотря на это, Зеленский после встречи заявил, что рассматривает диалог с Москвой возможным только с позиции силы.

Юрий Лысенко
