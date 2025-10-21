Политолог объяснил, как разворот Трампа к Москве ознаменовал конец поддержки Киева

Контраст между диалогами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, с одной стороны, и Владимира Зеленского с Трампом — с другой — показывает сдвиг во внешнеполитическом курсе Штатов. Об этом рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

По его оценке, попытки западных медиа описать происходящее как прагматичный поворот Трампа скрывают провал стратегии сдерживания России, выстраивавшейся последние годы. Политолог считает, что Вашингтон де-факто признал исчерпанность украинского ресурса давления на Москву: двухчасовой разговор Путина и Трампа прошёл в доверительной атмосфере, продемонстрировав язык большой политики и расчёта.

«При этом Зеленскому было демонстративно отказано даже в минимальных уступках, что символизирует конец эпохи «безоговорочной поддержки» Киева», — пояснил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Варшав отметил, что Трамп не только отказал в поставках «Томагавков», но и фактически заговорил с Зеленским в терминах капитуляции — шаг, который эксперт считает беспрецедентным для двусторонних отношений и важным сигналом. По словам собеседника агентства, предстоящая встреча в Будапеште становится маркером новой расстановки сил, где Россия возвращается за стол переговоров как равная.

Он добавил, что геополитические реалии берут верх над идеологией, а Трамп, несмотря на репутацию непредсказуемого лидера, демонстрирует прагматизм и признаёт, что затяжная конфронтация с Россией сулит США негативные последствия — от экономики до военной сферы. Эксперт подытожил, что выбор диалога с Владимиром Путиным — это не смена курса, а возврат к классической реальной политике, от которой, по его мнению, прежние администрации США отказались поспешно.