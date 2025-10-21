Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 11:11

Трамп не позволит себе уехать со встречи с Путиным с пустыми руками, считает политолог

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент США Дональд Трамп не позволит себе уехать со встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште без ощутимых результатов. Об этом рассказал политолог Марат Баширов.

«Трамп должен оттуда вернуться с каким-то «мешком бонусов», — заявил специалист.

Политолог считает, что среди тем будет Украина, но без чёткого плана от европейцев, которые, по его словам, уже второй месяц не могут сформулировать позицию. В разговоре с радио «Комсомольская правда» Баширов выразил уверенность, что Трамп привезёт договоренности по вопросам глобальной безопасности и напомнил о предложении Владимира Путина продлить действие договора о ракетах средней и малой дальности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию CNN о якобы переносе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что говорить об отсрочке некорректно, так как изначально не было зафиксированных дат. Он пояснил, что у сторон есть общее понимание необходимости саммита, но ни Москва, ни Вашингтон не называли конкретных сроков, а подготовка такого уровня требует времени.

Юрий Лысенко
