29 октября, 14:27

В США высказались, при каком условии Россия примет мирное соглашение по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Гарантии безопасности российских территорий – обязательное условие для мирного соглашения по Украине. Об этом пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

«Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит чёткие гарантии безопасности своих территорий», — заявил он.

Брайен также процитировал главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая ранее называла основную цель Европы в украинском конфликте – раздробить Россию на более мелкие государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союзники по НАТО оказывают системное давление на администрацию Соединённых Штатов, направленное на блокирование мирных инициатив по украинскому конфликту. По его словам, почти все члены Евросоюза и Североатлантического альянса объединились с целью нанесения России стратегического поражения путём развязывания войны через киевский режим.

