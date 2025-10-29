Гарантии безопасности российских территорий – обязательное условие для мирного соглашения по Украине. Об этом пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

«Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит чёткие гарантии безопасности своих территорий», — заявил он.

Брайен также процитировал главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая ранее называла основную цель Европы в украинском конфликте – раздробить Россию на более мелкие государства.