Россия движется к миру в украинском конфликте. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая в Эр-Рияде.

«Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему пониманию друг друга и к осознанию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, Россия не заинтересована в расширении конфликта и стремится к стабильности через диалог и экономическое взаимодействие.

Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций с момента его основания в 2011 году и является одним из ключевых переговорщиков по вопросам международного экономического сотрудничества.

С начала украинского конфликта Дмитриев неоднократно подчеркивал важность диалога и инвестиционного взаимодействия как пути к стабилизации мировой экономики. Он участвовал в ряде международных форумов, в том числе в Эр-Рияде и Дубае, где продвигал идею «экономического мира» — сближения стран через совместные проекты, несмотря на геополитические противоречия.

Ранее глава РФПИ отмечал, что Россия сохраняет партнерские отношения с рядом государств Ближнего Востока, Азии и Африки, которые поддерживают курс на многополярность и выступают за мирное урегулирование кризиса.