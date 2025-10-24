Кирилл Дмитриев заявил о попытках Европы и Британии сорвать диалог России и США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа и Великобритания предпринимают попытки сорвать прямые переговоры между Москвой и Вашингтоном.

«Мы видим очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа», — отметил Дмитриев, который ранее в пятницу прибыл в Вашингтон по приглашению американской стороны.

По его словам, за этим стоят силы, заинтересованные в затягивании украинского конфликта.

«Эти попытки связаны с тем, что экономика Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна», — подчеркнул глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев является одним из ключевых участников российской внешнеэкономической политики и неформальных переговорных форматов с зарубежными партнёрами. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о переносе саммита России и США, который планировался в Будапеште. В последние недели тема восстановления прямого диалога между Москвой и Вашингтоном вызывает повышенное внимание как в Европе, так и в США, где часть политиков опасается усиления двусторонних контактов между странами без участия западных союзников.