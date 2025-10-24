Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США
Обложка © MAXIM SHEMETOV / POOL
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США.
В Instagram* он опубликовал фото сообщения от мобильного оператора с текстом: «Добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки!». Пост Дмитриев сопроводил песней «Позвони мне, позвони».
Ранее глава РФПИ разместил снимок маршрута самолёта над территорией США, что вызвало обсуждение в контексте сообщений о его визите.
Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций с момента его основания в 2011 году. Фонд является ключевым инструментом привлечения иностранных инвестиций в экономику России и партнёрских проектов с Ближним Востоком, Китаем, Индией и странами СНГ. По данным СМИ, визит Дмитриева в США может быть связан с неформальными консультациями по экономическим вопросам, однако официальных комментариев о цели поездки пока нет.
*Продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
