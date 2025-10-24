Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 15:31

Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США

Обложка © MAXIM SHEMETOV / POOL

Обложка © MAXIM SHEMETOV / POOL

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США.

В Instagram* он опубликовал фото сообщения от мобильного оператора с текстом: «Добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки!». Пост Дмитриев сопроводил песней «Позвони мне, позвони».

Ранее глава РФПИ разместил снимок маршрута самолёта над территорией США, что вызвало обсуждение в контексте сообщений о его визите.

Переговорщик Путина прибыл с необъявленным визитом в США после переноса саммита в Будапеште
Переговорщик Путина прибыл с необъявленным визитом в США после переноса саммита в Будапеште

Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций с момента его основания в 2011 году. Фонд является ключевым инструментом привлечения иностранных инвестиций в экономику России и партнёрских проектов с Ближним Востоком, Китаем, Индией и странами СНГ. По данным СМИ, визит Дмитриева в США может быть связан с неформальными консультациями по экономическим вопросам, однако официальных комментариев о цели поездки пока нет.

*Продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Саммит в Будапеште
  • США
  • Кирилл Дмитриев
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar