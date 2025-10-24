Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США

В Instagram* он опубликовал фото сообщения от мобильного оператора с текстом: «Добро пожаловать в Соединённые Штаты Америки!». Пост Дмитриев сопроводил песней «Позвони мне, позвони».

Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций с момента его основания в 2011 году. Фонд является ключевым инструментом привлечения иностранных инвестиций в экономику России и партнёрских проектов с Ближним Востоком, Китаем, Индией и странами СНГ. По данным СМИ, визит Дмитриева в США может быть связан с неформальными консультациями по экономическим вопросам, однако официальных комментариев о цели поездки пока нет.