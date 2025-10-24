Переговорщик Путина прибыл с необъявленным визитом в США после переноса саммита в Будапеште
Специальный представитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения официальных переговоров, сообщает телеканал CNN.
По данным источников канала, переговорщик Кремля планирует встретиться с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Основная цель его визита — продолжение обсуждения вопросов, связанных с двусторонними отношениями между Россией и США.
Ранее в Белом доме заявили, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится, чтобы у сторон было больше времени на подготовку. А вот Владимир Зеленский счёл это своей заслугой.
