Переговорщик Путина прибыл с необъявленным визитом в США после переноса саммита в Будапеште

Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения официальных переговоров, сообщает телеканал CNN.

По данным источников канала, переговорщик Кремля планирует встретиться с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Основная цель его визита — продолжение обсуждения вопросов, связанных с двусторонними отношениями между Россией и США.