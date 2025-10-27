Американский журналист Такер Карлсон в беседе с телеканалом RTVI US охарактеризовал президента России Владимира Путина как самого популярного политического лидера в мире. По его словам, российский президент пользуется беспрецедентной поддержкой, значительно опережая других руководителей государств.

«Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом», — высказался Карлсон.

Он отметил, что во время своих многочисленных поездок по различным регионам, включая Западную Европу, Северную Америку, азиатские и ближневосточные страны, он не встречал людей, которые бы негативно относились к Владимиру Путину.

Карлсон сравнил президента РФ с мировой знаменитостью, а также предположил, что причина популярности Путина заключается в том, что он ставит интересы своей страны выше собственных, в отличие от западных лидеров.

Также Такер Карлсон заявил, что допуск нелегитимного Владимира Зеленского к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине стал серьёзной ошибкой. По его словам, главарь киевского режима, который не был переизбран, не имеет морального права чем-либо управлять. Карлсон также отметил, что этот конфликт потенциально способен стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Поэтому, по его словам, ставки сегодня высоки как никогда.