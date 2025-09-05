Президент России Владимир Путин является самым эффективным современным лидером. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, общаясь с политическим аналитиком Майклом Ноулзом.

«Я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин — самый эффективный лидер на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного», — сказал журналист.

Он отметил, что под руководством Путина Россия добилась значительных успехов, и уровень удовлетворённости жизнью среди населения вырос.