Журналист Карлсон: Путин — самый эффективный лидер на моей памяти
Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин является самым эффективным современным лидером. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, общаясь с политическим аналитиком Майклом Ноулзом.
«Я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин — самый эффективный лидер на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного», — сказал журналист.
Он отметил, что под руководством Путина Россия добилась значительных успехов, и уровень удовлетворённости жизнью среди населения вырос.
Ранее Такер Карлсон заявил о поражении США в противостоянии с Россией. Он отметил, что политики в Вашингтоне до сих пор не осознали этот факт. Журналист подчеркнул, что действия США против России изначально не были связаны с защитой интересов Украины.