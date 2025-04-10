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10 апреля, 00:05

Такер Карлсон заявил о поражении США в противостоянии с Россией

Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Соединённые Штаты потерпели поражение в конфликте с Россией, который вели американские военные структуры и спецслужбы. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью Алексу Джонсу.

Карлсон отметил, что политики в Вашингтоне до сих пор не осознали факт этого поражения. Он подчеркнул, что действия США против России изначально не были связаны с защитой интересов Украины.

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин», — заявил журналист.

Карлсон также высказал опасения, что американские власти никогда публично не признают своё поражение и переоценку собственных возможностей. Он задался вопросом, почему США не могут открыто признать свою неспособность победить Россию в обычном военном конфликте.

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Ранее журналист подверг критике русофобскую риторику американских политиков, в частности покойного сенатора Джона Маккейна, чьи высказывания о России он назвал необоснованными и поверхностными. Карлсон неоднократно делал жёсткие заявления в отношении американских политиков и высказывался в поддержку России.

Артём Гапоненко
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