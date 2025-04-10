Соединённые Штаты потерпели поражение в конфликте с Россией, который вели американские военные структуры и спецслужбы. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью Алексу Джонсу.

Карлсон отметил, что политики в Вашингтоне до сих пор не осознали факт этого поражения. Он подчеркнул, что действия США против России изначально не были связаны с защитой интересов Украины.

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин», — заявил журналист.

Карлсон также высказал опасения, что американские власти никогда публично не признают своё поражение и переоценку собственных возможностей. Он задался вопросом, почему США не могут открыто признать свою неспособность победить Россию в обычном военном конфликте.